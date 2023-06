ELVL: 8,3 miljonit eurot ei ole piisav ääremaastumise ennetamiseks

Ta rõhutas, et antud eelnõuga ei lahendata sisulist probleemi, mis tuleneb läbimõtestatud regionaalpoliitika puudumisest. «Juhime tähelepanu, et suurematel linnadel-valdadel, mille elanikkond on noorem ja tulubaas suurem, on juba täna näiteks probleeme seadusest tulenevate nõuete täitmisel lasteaiakohtade tagamiseks oma elanikonnale,» nentis ta.