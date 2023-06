Kuhu kadusid Ryanairi lennud?

Kui praegu on odavlennufirmal Ryanairil plaanis inimesi Tallinnast lennutada kaheksasse sihtkohta, siis sügishooajaks on paika pandud 5 sihtkohta. Lennujaam avaldab lootust, et ka ülejäänud 3 veel tulevad, Keskerakond aga kritiseerib valitsuse tegemata tööd. Ryanairi esindajaga ei õnnestunud Postimehel ühendust saada.

Tallinna Lennujaama turunduse- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts kinnitas, et praegu pakub sügishooajaks Ryanair viit sihtkohta. Olemas on Milano, London, Barcelona, Veneetsia ja Stockholm. Kus on ülejäänud kolm? Holts ütles, et olukord, kus lennufirmad oma graafikuid täiendavad, on tavapärane – alles eile teatas Air Baltic uuest liinist. «On alust arvata, et Ryanairil lisanduvad ka Rooma, Berliin ja Viin,» ütles Holts.