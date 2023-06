Tallinna filmilinnaku hind on läinud kordades kallimaks

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on Tallinna filmilinnakut arendav Tallinn Film Wonderland esitanud kultuurkapitalile rahastamistaotluse summas 36,5 miljonit eurot, millest peahoone ehituse osa on ligi 26 miljonit; veel 2021. aasta sügisel prognoosis Tallinn Film Wonderland filmilinnaku peahoone ehituse maksumuseks 13,6 miljonit eurot.

Põhja-Tallinnasse Paljassaarde planeeritava Tallinna filmilinnaku peahoone ettevalmistustööd on lõppenud, teatas Tallinna strateegiakeskus. Vimma sõnul on erinevate osapoolte koostöös ära tehtud suur töö ning juuni lõpuks ollakse tehniliselt valmis esimest ehitushanget välja kuulutama.

«Tallinna Filmilinnak on lisatud riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja mitmeid Eesti filmitegijaid koondava Tallinn Film Wonderlandi taotlusel. Linn on omalt poolt valmis protsessi kiirendamiseks linnaku rajamist tehniliselt ja sildfinantseeringuga toetama. Tänaseks ongi linna ettevõtte Tallinna Arendused projekteerimisse ja ettevalmistustöödesse panustanud pea pool miljonit eurot,» lausus Vimm.

Kogu linnaku ala on 12 959 ruutmeetrit ning seda on plaanitud ehitada mitmes etapis. Filmilinnakusse on kavandatud lisaks 6223-ruutmeetrisele stuudiotega peahoonele ka juurdeehitus, audiovisuaalset valdkonda teenindavatele ettevõtetele mõeldud pindasid ja ala välivõteteks.

Stuudiohoones saab olema erineva suuruse ja hea heliisolatsiooniga kolm stuudiosaali kogupindalaga 2630 ruutmeetrit, millega on liidetud viiekorruseline administratiivblokk, mille üks korrus asub maa all. Kaks suurimat stuudiosaali on lükanduste abil ühendatavad, muutes kogu keskuse multifunktsionaalseks ja paindlikult eri vajadustele kohandatavaks. Lisaks audiovisuaalsete teoste tootmisele võimaldab rajatav hoone võõrustada filmitootmisest vabal ajal ka muid kultuurisündmusi.

Tallinna Filmilinnak kui tänapäevastele nõuetele vastav filmistuudio peaks toetama kohaliku filmikultuuri arengut ning looma eeldused Eesti filmitööstuse siseriikliku ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks, samuti Eesti kui rahvusvahelise võttepaiga potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks. Filmilinnaku visiooniks on saada regiooni tunnustatud kaasaegseks filmikeskuseks, tänu millele kasvab Eesti kui filmimaa tuntus, kasvavad Eesti filmitootjate ekspordimahud ning filmivaldkonna sisuline ja tehniline kompetents.