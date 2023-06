Euroopa Komisjon süüdistab Google't veebireklaami turul oma positsiooni kuritarvitamises ja võib nõuda äri tükeldamist

Briti mainekas majandusleht Financial Times kirjutas, et Euroopa Komisjoni sõnul kasutab USA tehnoloogiahiid oma domineerivat positsiooni veebireklaami turul- näiteks tööriistad, mis pagutavad reklaamibännereid ajalehtede veebilehtedele- ning annavad sellega hoobi nii reklaamiandjatele kui veebikülgedele ning rakendustele, kus reklaamid ilmuvad.

See oleks esimene kord, kus Euroopa Komisjon tehnoloogiahiiul osast äris loobumist nõuab, kuigi aastate jooksul on konkurentsimenetlustes Google’t trahvitud miljardite eurodega.

«On haruldane, et nõuame äri lahutamist, kuid võime seda teha, kui leiame, et Google on oma positsiooni turul kuritarvitanud,» lausus Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager, lisades, et Google tegutseb turul mõlemal poolel nii reklaamiserveri kui reklaamide ostmise tööriistadega ning ta on mülemal pool turu valitseja.