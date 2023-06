Coop Panga juhid said nõukogult jätkamiseks rohelise tule

Panga juhatuse liikme ja erakliendipanganduse juhi Rasmus Heinla volitused lõpevad tähtajaliselt tänavu 31. oktoobril, mistõttu kutsutakse Heinla tagasi Coop Panga tütarettevõtjate Coop Finants AS, Coop Liising AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogude liikme ametikohalt, teatas pank börsile.

Panga nõukogu otsustas käivitada ka konkursi erakliendipanganduse juhi leidmiseks. Uus juhatuse liige nimetatakse ametisse hiljemalt nõukogu oktoobrikuu koosolekul.

Margus Rink on alates 2017. aastast Coop Pank AS-i juhatuse esimees ning lisaks ka Coop Pank AS tütarettevõtjate Coop Finants AS, Coop Liising AS ja Coop Kindlustusmaakler AS nõukogu liige. Lisaks kuulub Margus Rink mittetulundusühingu Pangaliit juhatusse. Rinkile kuulub 716 000 Coop Panga aktsiat ja seitse allutatud võlakirja, samuti on talle väljastatud optsioon 223 100 aktsiale.