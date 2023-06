Ligi veerand miljonit ⟩ Universaalteenusel on endiselt suur hulk kliente

See on 12 protsenti kogu tarbimispunktidest, samas vaid 2 protsenti tarbimise mahust, märkis minister kirjalikus vastuses riigikogu liikme Aleksei Jevgrafovi küsimusele.

«Seega on üldteenusel olevate mõõtepunktide puhul enamasti tarbijad, kelle tarbimine on äärmiselt väike, näiteks hooajaline, või puudub üldse. Seetõttu pole ehk tarbijatel olnud ka motivatsiooni paketti vahetada või üldteenusel olemise puhul üldse elektrimüüjat valida,» selgitas ta kirjas.

«Nõustume, et on oluline elektri üldteenuse kliendid võimalikult kiiresti viia universaalteenuse hinnalt tagasi börsipõhisele hinnastamisele ning selgitame, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegeleb praegu vastava eelnõu väljatöötamisega. Seadusemuudatus on plaanis esitada lähiajal, edasine sõltub juba seadusandja töörütmist,» lisas Michal.