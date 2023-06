Tasuta lõuna otsustab ⟩ Tööstussektori töötajad vajavad motiveerivaid boonuseid

«Väga tihti värvatakse sinna naisi, sest koostaja amet nõuab kannatlikkust ja näpuosavust. Et töö on kohapeal ja lihtsalt selgeks õpitav, jääb palk keskmisest madalamaks,» tõdes renditööjõu ettevõtte Finesta värbamisjuht Kerli Kadak. «Kui aastate jooksul on Eestis keskmine palk päris kenasti tõusnud, siis madalamas otsas on kasv olnud tunduvalt tagasihoidlikum. Kümne aastaga ehk kaks-kolm eurot tunnipalgale otsa.»

See toob kaasa ebastabiilse tööjõu ja tasapisi väheneb ka inimeste huvi elektroonika tootmisse tööle minna. Kui mullu palkas Finesta tööstusettevõttesse 600 inimese ringis, kellest 123 suundus elektroonikatööstusesse, siis selle aasta esimesel poolaastal on tellimuste mahud kahenenud ning Finesta kaudu elektroonikatootmisesse tööle läinud alla saja inimese.

Samas on näiteks metalli- masina- ja puidutööstuses spetsiifika ja ka töövõtted teistsugused ning eri tööstusharude vahel inimesed reeglina liikuma ei hakka.

«Kuna elektroonikatööstuse osakaal on Eestis päris suur, on võimalik valida sobivam tööandja. Eriti Tallinna ja Harjumaa inimestel, sest siin on mitmeid arvestatavaid ettevõtteid, kus käib kogu aeg tehasetööliste värbamine. Palgas suur vahet ei ole, aga töötaja saab valida kodule lähemal koha. Ka see, kui tööl pakutakse tasuta puuvilju või lausa sooja lõunasööki, võib saada valikul kaalukeeleks.»

Kadak kinnitab, et praegu on tunda tööjõuturul muutusi, elektroonikatööstus tundub kosuvat, töötlev tööstus on stabiilne. Masinatööstus, mis toodab suuri generaatoreid, on sõjategevuse tõttu kasvamas.