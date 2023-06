Must turg ⟩ Võltskraam läheb noorte seas hästi kaubaks

Eurooplased on üha teadlikumad võltsingute ostmise ja ebaseaduslikest allikatest pärit sisu kasutamise riskidest ja tagajärgedest. 80 protsenti eurooplastest arvab, et võltsingud toetavad kuritegelikke organisatsioone ning kahjustavad ettevõtteid ja töökohti. Kaks kolmandikku leiab ka, et võltsingud ohustavad tervist, ohutust ja keskkonda.

Teadmatus ja piraatlus

35 protsenti Eesti tarbijatest ei teadnud, kas toode on ehtne või mitte, ja 10 protsenti teatas, et on ostnud võltsinguid tahtlikult. 13 protsenti eestlastest on ebaseaduslikult sisu tarbinud, eelkõige spordi vaatamiseks.

Möödunud aastal tasus neli eurooplast kümnest seaduslikust allikast pärit sisule juurdepääsu eest, ka Eesti vastajate seas oli tulemus sama. 80 protsenti eurooplastest arvab, et võltstoodete taga on kuritegelikud organisatsioonid ja võltsingute ostmine hävitab ettevõtteid ning töökohti.

83 protsenti vastanutest leiab ka, et see soodustab ebaeetilist käitumist. Kaks kolmandikku näeb selles ohtu tervisele, ohutusele ja keskkonnale. 82 protsenti eurooplastest leiab, et ebaseaduslikest allikatest piraatsisu hankimisega kaasneb kahjulike tavade risk (nt pettused või alaealistele sobimatu sisu).

Võltskraam sobib ka

Vaatamata neile positiivsetele tulemustele peab kolmandik eurooplasi võltskaupade ostmist endiselt aktsepteeritavaks, kui originaali hind on liiga kõrge; 15–24-aastastest noortest tarbijatest arvavad nii pooled.