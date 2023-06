Enn Pant: loodan, et Infortari aktsiaid ostavad Eesti inimesed, mitte välisinvestorid

«Minul oleks hea meel, kui Eesti inimesed tuleksid ja investeeriksid Infortari,» ütles Pant. Ta lisas, et suurtele rahvusvahelistele investoritele ta Infortari pigem ei müüks. «Nende peamine asi on kiirelt sisse, kiirelt välja ja kasum tasku,» sõnas Pant.

Infortari börsilemineku plaanide kohta sõnas Pant, et loodevasti juhtub see sügisel, kuid täpset kuupäeva veel paigas pole. Infortar plaanib osta Läti maagaasi jaotusvõrgu omanikfirma Gaso, kuid selleks vajavad nad kohaliku konkurentsiameti heakskiitu. Ettevõte soovib ostuga enne ühele poole saada, kuid aktsiad börsile viiakse.

Maksutõusud Tallinkile suurt mõju ei avalda

Pant jäi Tallinki eelmise aasta majandustulemustega rahule. Tallink teenis eelmisel aastal 771,4 miljoni euro suuruse müügitulu juures 13,9 miljonit eurot puhaskasumit. «Tallink on päris hästi välja tulnud sellest keeruliset seisust, kus me olime covidi ajal,» ütles Pant.

Pant suhtub valitsuse plaanitavatesse maksutõusudesse mõistvalt. «Ma saan sellest aru, mida valitsus teeb. See on paratamatu,» lausus ta. Samas ei usu Pant, et maksutõusud Tallinkit märkimisväärselt mõjutaks.

AS Infortar on 1997. aastal asutatud investeerimisettevõte, mille kolm peamist tegevusvaldkonda on laevandus, energeetika ja kinnisvara. Lisaks Tallink Grupi suurosalusele on firma AS Eesti Gaas ainuomanik. Infortari omanikud on Enn Pant, Kalev Järvelill ja Ain Hanschmidt.