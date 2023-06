KORRALAGEDUS ⟩ Terminali tankla töötas kasutusloata

Tanklakett Terminal avas mai viimasel päeval Jõgeval uue teenindusjaama, läinud reedel andis aga Jõgeva vallavalitsus teada, et on algatanud tanklaketi suhtes väärteomenetluse, sest Jõgeva teenindusjaamal puudus kasutusluba, kirjutab Tartu Postimees.

Praegu Jõgeva vallavanema kohuseid täitev abivallavanem Viktor Svjatõšev sai info Terminali uue teenindusjaama puudulikest dokumentidest valla ehitusspetsialistilt. «Ilmnes, et ehitaja ei saanud kõiki vajalikke kooskõlastusi õigeks ajaks ning dokumendid ei olnud korras,» selgitas Svjatõšev. «Meil ei jäänud muud üle kui algatada väärteomenetlus, sest tegu on ikkagi tankla, mitte suvalise puukuuriga.»

Jõgeva abivallavanem lisas, et kui kõik dokumendid on korras ning vallavalitsusele esitatud, saab vallavalitsus kasutusloa ka operatiivselt väljastada. Tavaliselt peab Jõgeva vallavalitsus istungeid nädalas korra, esmaspäeviti.

Terminali tanklaketi juhid andsid vallavalitsusele märku, et viimased kooskõlastused peaks tulema 13. juunil. «Kui kõik dokumendid on olemas, teeme veebis kiiresti ka vallavalitsuse erakorralise istungi, et kasutusluba välja anda,» sõnas Svjatõšev. «Meiegi huvi on, et ettevõte saaks tööd segamatult jätkata, aga selleks peab neil dokumentatsioon ikkagi korras olema.»