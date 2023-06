Riik läks Kagu-Eestisse internetti viima, kuid pakkujaid ei tulnudki

Regionaalpoliitika on uue võimuliidu jaoks, vähemalt sõnades, oluline teema. Nii oluline, et isegi ministeerium nimetati ümber: maaeluministeeriumist sai regionaalministeerium. Seejuures ei olnud tegu vaid mainekorralduskäiguga – lisandus ka võimu, näiteks ühistranspordi korraldamine liikus majandus- ja taristuministeeriumist uue nimega üksusesse. Kõik ikka selleks, et edendada elu äärealadel.