«Suur mainerisk» ⟩ EKP kutsub Euroopa panku üles Venemaalt lahkuma

EKP pangandusjärelevalve avaldab euroala pankadele survet, et nad Venemaalt välja tõmbuksid. Oluline on, et rahaasutused keskenduksid jätkuvalt väga suurel määral oma riskipositsiooni vähendamisele Venemaal ja ideaalis tõmbuksid Venemaa turult välja nii kiiresti kui võimalik, ütles EKP pangandusjärelevalve ülem Andrea Enria Pariisis toimunud finantskonverentsil.