Kurnitski: rohepööre seab ehituses uusi suuri väljakutseid: millist eriala oleks kaval õppida

Superministeerium Foto: Erakogu.

Teedeehitus ja geodeesia

Nende inseneride tööpõld on disainida ja ehitada Rail Balticut, aga ka kolme või neljarealisi kiirteid ning nendele vajalikku taristut, nagu sillad, viaduktid ja ökoduktid. Teedeehitus on väga ressursimahukas ja seetõttu on ülioluline katendite õige disainimine – iga sentimeeter selle paksuses tähendab tuhandeid tonne kallite materjalide kulu. Nende inseneride töö otsustab, kui kaua teed ja sillad vastu peavad ning missugust hooldust need vajavad. Teine oluline selle eriala valdkond on hoonete ehituses vajalikud mõõdistused, nagu näiteks laserskaneerimise abil punktipilvede koostamine.

Arhitektuur

Hoone kavandamisel on hea arhitekt võimeline töötama ekspertgrupi juhina ehk peaprojekteerijana. Hea dirigent paneb orkestri nauditavalt mängima ja nii on ka hoonete puhul. Erialad peavad tegema koostööd üksteist toetavalt, et võiksid valmida erinevate osade mudelid ilma vastuoludeta. BIM koordinaator hoolitseb, et mudelite kooslus oleks terviklik ja täiuslik. Arhitektidel on lisaks esteetilisele poolele suur roll ka hoone funktsionaalsuse, energiatõhususe ning samuti süsinikujalajälje kujundamises. Paljud arhitektid on võimelised kirjutama koodi oma töö parametriseerimiseks, lõpptulemusena silmale ilusa hoone taga on tegelikult palju matemaatikat ja simulatsioone.

Tallinna Tehnikaülikoolis on eraldi hoonete ja rajatiste magistriõppekava nendele, kellel on olemas varasem bakalaureuse kraad mõnes tehnilises valdkonnas või rakenduslik kõrgharidus. Sellisel juhul saab kaheaastases magistrikavas õppida hoonete energiatõhusust; hoonete sisekliimat ja tehnosüsteeme; kinnisvara korrashoidu, teede- ja sillaehitust, vee- ja keskkonnatehnikat; ehitusgeodeesiat; ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist.