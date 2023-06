Lasse Lehis: meil on maksusõda ja sõjas kehtivad sõjaseadused

Kui meil oli siiamaani maksurahu, siis järelikult nüüd on meil maksusõda ja sõjas kehtivad sõjaseadused. Sõjas on sõjakavalused ja sõjas on sõjasaladused.

Ta tunnistas, et maksumaksjate liidule tuli ka kutse osaleda rahanduskomisjoni koosolekul ja esineda kahe minuti pikkuse sõnavõtuga. «Mida me selle kahe minutiga oleksime saavutanud?» küsis Lehis. «Ainult seda, et meid oleks pressiteates ära märgitud, et vaadake kuidas me siin alles kaasasime ja arutasime, aga noh, saate ju aru küll, et riigi rahandus on vaja korda teha jne jne.»