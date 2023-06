Number teada: täpselt nii palju kulutab Eesti inimene päevas eluspüsimisele

Citadele panga tellitud küsitluses ütles 10 protsenti vastanud Eesti inimestest, et üritavad jääda kulutuste juurde kuni 10 eurot päevas, kõige rohkem, 18 protsenti, on aga neid inimesi, kes sihivad päevase eelarve vahemikku 11–30 eurot.

«Vastajatest kokku 22 protsenti ütles, et nemad ei ole oma päevast eelarvet määratlenud ning 13 protsenti nentis, et ei oska üldse vastata. See tähendab, et üle kolmandiku ehk 35 protsenti Eesti inimestest ei ole oma päevase või üleüldise eelarve peale ilmselt eriti palju mõelnud,» nentis Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Uuringust selgus ka, et oma eelarvest omavad täpsemat ülevaadet pigem vanemad inimesed ning nooremad ei ole endale eelarvet määranud või ei tea seda. Kui 18–29-aastaste seas ei ole eelarvet määranud või ei tea seda kokku 37 protsenti, siis 60–74-aastaste seas on selliseid 31 protsenti.

Hakiainen selgitas, et mõneti on see muidugi loogiline, sest tihti on pensionäridel piiratum eelarve ja nad peavad sellega arvestama. «Samas ütleb teine väga oluline rahatarkuse ja investeerimise tees, et mida varem alustada, seda parem. Seega oleks igati kasulik, kui ka nooremad täpsemalt oma eelarveid arvestaks, et juba varakult näiteks võimalusel hakata raha kõrvale panema,» märkis Hakiainen.