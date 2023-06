Nafta hind sulas ⟩ Suurpank langetas naftahinna prognoosi ligi 10 protsenti

Wall Streeti pank prognoosib nüüd, et ülemaailmne nafta võrdlusalus Brent maksab detsembris 86 dollarit barrel, võrreldes eelmise prognoosiga, milleks oli 95 dollarit. USA nafta võrdlusaluse WTI prognoosi alandati 89 dollarilt 81 dollarile.

See ennustus tõi esmaspäeval alla ka toornafta hinna. Brenti toornafta futuurid langesid õhtuks 2,8 dollarit ehk 3,7 protsenti 71,99 dollarini barreli eest, samas kui USA WTI toornafta futuurid langesid täpselt 3 dollari võrra ehk 4,3 protsenti 67,17 dollarini barrel. Nädalaga on hinnad langenud vastavalt 6,8 ja 7,7 protsenti.

Goldman Sachsi tooraineanalüütikud ütlesid pühapäeval avaldatud uuringumärkuses, et hinnaprognooside pehmenemise taga on umbes 800 000 barreli suurune lisapakkumine päevas, mis pärineb peamiselt sanktsioonide all olevatest riikidest ehk Venemaalt, Iraanist ja Venezuelast.