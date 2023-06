EL-i platvormitöö direktiiv kiideti heaks Eesti vastupanust hoolimata

Kaks aastat töös olnud platvormitöö direktiivi eelnõu kohaselt peaksid EL-i liikmesriigid kehtestama õigusliku eelduse, mille kohaselt on platvormi ja platvormitöö tegija vahel tööleping, kui platvorm kontrollib töö tegemise teatavaid elemente. Tegemist on töölepinguga, kui platvorm täidab seitsmest kriteeriumist kolm: näiteks määrab töötasu suuruse, kontrollib töö kvaliteeti ja piirab vabadust valida töö tegemise aega.

Lisaks platvormitöö direktiivi eelnõule jõudsid ministrid kokkulepe plii ja diisotsüanaatide piirnormide vähendamises. Tegemist on kantserogeenidega, mille piirnorme karmistatakse uute teaduslike andmete alusel, et kaitsta paremini töötajate tervist ning vähendada kutsehaigestumise riski.

Samuti kiitsid ministrid heaks kaks võrdsusasustuste direktiivi, mille eesmärk on ühtlustada asutuste tegevust ja suurendada nende sõltumatust, et diskrimineerimise probleemiga Euroopas tulemuslikumalt tegeleda. Eestis puudutab see soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku tegevust ning paljud direktiivides toodud nõuded on Eestis juba täidetud.