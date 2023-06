Hotelliliit: ka väiksem majutuse maksutõus annab sektoris siiski tunda

EHRL-i tegevjuhi Killu Maidla sõnul on valitsuse otsus väga järsk maksutõus majutussektorile ära jätta mõistlik, kuna see oleks endaga kaasa toonud pankrotte ja koondamisi ja analüüside kohaselt riigikassasse kokkuvõttes kahjumit, mitte kasumit. «Samas ei saa me ikkagi lõpuni aru, miks eksportivale sektorile käibemaksu just sellisel määral tõstetakse ja millistele analüüsidele see otsus tugineb,» nentis Maidla pressiteates.