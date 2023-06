Löögi on saanud Vene toormest sõltuv puidusektor

Eesti Panga ökonomist Jaanika Meriküll tõdes eelmise nädala lõpus Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) korraldatud majanduskonverentsil Evolving Challenges in European Economies (ECEE), et kuigi kardeti ekspordi vähenemist Venemaa suunal, on drastiliselt langenud hoopis toorme import Venemaalt ja see on seadnud eriti keerulisse olukorda puidusektori.