Tallinna börs langes ning seda suuresti Enefit Greeni tõttu

Enefit Green teatas esmaspäeval, et tootis mais 87 gigavatt-tundi elektrienergiat ehk 12 protsendi võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kolmandat kauplemispäeva järjest tõusis enim First North turul kauplev J.Molner , mille aktsia hind kerkis 5,93 protsenti 7,86 euroni. 82 tehingu käive oli ligi 14 500 eurot.

Päeva suurim langeja oli samuti First North turul kauplev Hagen Bikes – 6,5 protsenti 1,15 eurole. Nimetusega tehti sealjuures 57 tehingut ning 2100 eurot käivet.

Hagen Bikes AS-i juhatus teatas reedel, et teeb 30. juunil toimuvale aktsionäride korralisele üldkoosolekule muu hulgas ettepaneku äriseadustikus nõutud netovara taastamiseks eraldiseisvaid meetmeid mitte rakendada ning ootab, et seadusjärgse miinimumini jõutakse tulevaste kasumite arvelt. Ettevõtte eesmärgiks on kasumisse jõuda tänavuse aasta jooksul.