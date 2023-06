Rahandusminister utsitab omavalitsusi: tõstke makse!

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutati täna selle üle, miks Eesti eurorahade kasutuselevõtuga aeglane on.

Ühe probleemkohana toodi komisjonis välja asjaolu, et mitmete europrojektide jaoks on kohalikel omavalitsustel vaja välja panna rahaline omaosalus, kuid kiire inflatsiooni ja energia kallinemise tõttu on omavalitsused rahalistes raskustes ning seepärast pole omaosalust võtta, mistõttu europrojektidele ei kandideeritagi.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et kohalike omavalitsuste rahastamise reform on valitsusel plaanis. Esiteks tuleb kiirvariant, mis hakkab kehtima juba uuel aastal, mis siis annaks KOVidele suurema osa laekuvast pensionide tuludest, sest maavaldades on rohkem pensionäre. «Mis seal salata, linnaümbruste [KOV-ide] tulud mõnevõrra vähenevad,» ütles Võrklaev. Kui komisjonis märgiti, et see summa oleks kaheksa miljonit eurot, ütles Võrklaev, et see ümberjagamine on märkimisväärne ja kaheksa miljonit eurot arvestatav raha.

Teise muudatusega on plaanis välja tulla septembrikuus.