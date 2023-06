Lugeja küsib: kas töötaja saab vere loovutamiseks küsida töölt vaba aega?

14. juunil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist veredoonorluse päeva. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust veredoonorlusest ja selle vajadusest ning tunnustada inimesi, kes on andnud doonorina elupäästva panuse.

Töötajal on teatud juhtudel õigus mõlema poole huve arvestades nõuda tööandjalt vaba aja andmist. Taolise vaba aja andmisel tuleb mõistlikult arvestada nii tööandja kui ka töötaja huve. Töötaja võib töölt eemal viibida mõistliku aja, mida iga üksikjuhtumi puhul hinnatakse eraldi.

Vereseaduse kohaselt on doonoril õigus saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks. Kuna vere loovutamine on üldjuhul planeeritav, siis tööandja ei ole kohustatud selle aja eest maksma keskmist töötasu. Samas mitmed tööandjad on kehtestanud lisasoodustusi ja säilitavad vere loovutamise aja eest töötajale töölepingujärgse töötasu.