Wizz Air lõpetab lennud Riia lennujaamast. Kas järgmisena ka Tallinnast?

Aastatel 2015–2020 oli Wizz Airi turuosa Riia lennujaamas 8–9 protsenti ja kuigi lennufirma on endiselt Riias suuruselt kolmas turuosas, jäi see selle aasta esimeses kvartalis alla nelja protsendi. Eeldatavasti langeb see veelgi, sest Wizz Air teatas, et sulgeb sügiseks oma eelviimase liini Riiast.

Girteka Logisticsi turundus- ja kommunikatsioonidirektor Simonas Bartkus ütles LTV-le, et Wizz Air on juba lõpetanud enamiku Läti lendudest.

«airBaltic ründab väga aktiivselt kõiki oma rivaale, kes üritavad end Riia lennujaamas tugevdada. See on loomulik samm riikliku baasoperaatori poolelt. Tavaliselt püüavad nad kaitsta oma turge kõigil marsruutidel. Samamoodi on Ryanair Riias väga tugev. Kolmandaks saamine on väga raske, sest turu suurus on piiratud,» rääkis Bartkus.