Maksukirves paigas: vaata, kes kauplesid valitsuselt soodustariifid välja

Kui käibemaksu kaks n-ö soodusmäära on 2025. aastast 9 ja 13 protsenti ning kolmandat ehk 5-protsendilist maksumäära me enam kasutada ei saa, tõuseb ka ajakirjandusväljaannete käibemaks. «See ei tähenda, et me ei hindaks vaba ajakirjandust ja meedia olulisust. Hindame jätkuvalt ja kõrgelt. Aga maksumäära langetamine olukorras, kus see kõikidel teistel tõuseb, ei oleks õiglane. Tänastes oludes on vajalik meie kõigi solidaarne panus,» sõnas Võrklaev, lisades, et ajakirjanduse käibemaksumäär tõuseb 5 protsendilt 9 protsendile ehk samale tasemele, kus see oli kuni eelmise aasta augustini.