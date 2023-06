Üle 2000 koondatu: töötukassa avaldab värsked numbrid

Selle aasta kollektiivsete koondamiste teadete puhul on tema sõnul jätkuvalt enim teateid töötlevas tööstuses, samas on tänavused koondamised seni olnud tööstuses väiksemad kui eelmise aasta lõpu omad. «Suurimad koondajad on tänavu olnud hoopis AS Express Post, kus tegevuse lõpetamise järel jääb tööta 450 inimest, koondamiste tabelis on teisel kohal OÜ Hansaliin, kus lõplike läbirääkimiste järel kaotab töö umbes 300 inimest,» märkis Koppel.

«Mis teeb töötleva tööstuse puhul murelikuks, on see, et kui eelmise aasta sügisel tuli sealt halbu uudiseid ja koondamisi, siis selle aasta esimesed kuud tekitasid lootuse, et sektor on leidnud lahendusi raskustele, aga kaks viimast kuud on näidanud, et paraku on seal raskused veel ees ja mai–juuni on töötlevast tööstusest tulnud 10 koondamisteadet,» tõdes Koppel. Ta lisas, et töötlev tööstus on ka suurim sektor Eestis, kus mõned aastad tagasi töötas üle 18 protsendi Eesti töötajatest.