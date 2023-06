Kuulsate ja rikaste seas levib uus tagasihoidlikust rõhutav riietumistrend

USA meedia andmetel on üks «vaikse luksuse» järgijaid filminäiteja Gwyneth Paltrow, kes ilmus paar kuud tagasi kohtuistungile lihtsakoelise riietusega, mis esmapilgul ei väljendanud jõukat elustiili.

Paltrow aastasissetulek on ligi 20 miljonit USA dollarit.

Näitlejalt süüdistati kohtus suusamäel ohtliku sõidu läbi õnnetuse põhjustamises, mille tagajärjel üks suusamäel viibinud naine kukkus ja sai püsivaid tervisekahjustusi. Näitlejalt nõuti kohtu kaudu 3,1 miljonit dollarit, kuid kohus otsustas, et ta pole õnnetuse põhjustamises süüdi. Paltrow sõnul suusatas kannatanu talle ise otsa, ning ta pole kunagi suusamäel ohtlike manöövreid ette võtnud.

Tagasihoidlikku riietust on viimasel ajal hakanud avalikuse ees kanda ka sotsiaalmeedia sisulooja Kim Kardashian, kelle aastasissetulek on ligi 70 miljonit dollarit.

Kallid riided on siiski äratuntavad

New Yorki Ülikooli turundusprofessor Thomai Serdari sõnul on «vaikse luksuse» riided kallitest materjalidest, kuid neil puuduvad kaubamärkide nimed.

Ometi on inimestel, kes on riidemoega rohkem kursis, võimalik eristada, mis materjalist on rõivad toodetud ja kes võiks olla nende tootja. «Sellest saavad asjatundjad aru,» ütles Serdari.