VAATA OTSE ⟩ Erikomisjon arutab, miks eurotoetusi liiga vähe kasutatakse

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on eurorahasid kasutatud liiga vähe. «Maikuu alguse seisuga on Eesti kasutanud aastateks 2021–2027 mõeldud Euroopa Liidu tõukefondide 3,37 miljardist eurost 24,9 miljonit eurot ehk 0,7 protsenti ja taasterahastu 153 miljonist eurost, mille kasutamise tähtaeg on neli aastat lühem, ainult 19 miljonit eurot ehk 2 protsenti kogu summast,» selgitas ta.