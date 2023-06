Soros andis miljardiäri pojale üle

Business Insider teatas, et kui algselt arvati, et 92-aastane miljardär George Soros pakub fondi 52-aastasele Jonathan Sorosele, kes on miljardäri kolmas laps tema esimesest abielust, siis nüüd tõukas noorem Soros kunagise favoriidi troonilt.

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kirjutab, et Alex Soros on ajalooharidusega ning kuulub Sorose loodud Open Society Foundationi nõukokku. Alex Soros on ise öelnud, et on poliitilisem kui tema isa. NZZi andmetel ei olnud Alex Sorosel varem hea maine, pigem jäi ta silma sellega, et tema amet oligi olla poeg. Samuti leidsid äramärkimist tema peod modellidega. Viimastel aastatel rääkis Alex Soros aga keskkonnakaitsest ning kritiseeris Venemaa presidenti Vladimir Putinit.