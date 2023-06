Kas jõuab Eesti bensiinijaama? Nafta alustas nädalat hinnalangusega

Nafta hinda aitab surve all hoida hirm selle ees, et maailma majandus ei taastu nii kiiresti kui loodetakse, mis omakorda tähendab väiksemat nõudlust nafta ja naftatoodete järele. Hinda tõsta aitavad jällegi uudised maailma majandusolukorra paranemise kohta.

Aasta alguse tasemega võrreldes on Brenti barrel 13,8% odavnenud. Võrredes kuu aja taguse ajaga on hind aga üsna samal tasemel püsinud. Valdavalt on nafta hind liikunud viimastel nädalatel vahemikus 70-80 dollarit barreli kohta.