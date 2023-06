Talunikud hirmul: põud ähvardab äri seisma panna

Talupidajate keskliidu juhatuse liige Kerli Ats rõhutas pressiteates, et olukord on murettekitav ning tõi näite 2018. aasta suvest, mil mitmetes riikides, nagu Rootsi, Saksamaa ja Holland, tekitasid karmid ilmastikutingimused teraviljasaagi ja söödatootmise vähenemise. See sundis põllumajandustootjaid ammendama oma talvevarusid ning tõi kaasa karjade vähendamise, sundides talupidajaid saatma oma loomi tapamajja.