Pankade head ajad: Coop Pank duubeldas kasumi

Coop Pank teenis tänavu mais 3,3 miljonit eurot puhaskasumit ning aasta viie esimese kuuga on pank teeninud kokku 16 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 138 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

«Pangandusturu üleselt kujunes maikuu peamiseks märksõnaks tähtajaline hoius, mille üle kõik pangad juba viimased 12 kuud tugevalt konkureerinud on. See on tähtajalise hoiuse intresse kergitanud viimase kümnendi rekordtasemetele, millest võidavad eelkõige kodumaised ärid ja majapidamised, kes on järjest motiveeritumad oma arvelduskonto jääke paigutama tähtajalisele hoiusele. Selle tulemusel on tähtajaliste hoiuste osakaal kogu pangandussektoris jõudsalt kasvamas ja nii ka Coop Pangas. Tänu atraktiivsetele nõudmiseni ja tähtajalise hoiuse intressipakkumistele, kasvasid Coop Panga hoiused maikuus kokku ligi 61 miljonit eurot,» märkis Coop Panga juhatuse liige ja finantsjuht Paavo Truu.