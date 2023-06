Arenguseire keskus: Eestis tehakse roheinvesteeringuid kaks korda vähem kui peaks

SEI Tallinn on leidnud, et kliimaneutraalse Eestini jõudmine eeldab investeeringuid kogumahus 17,5 miljardit eurot aastaks 2050. Iga-aastaseks investeerimisvajaduseks on seega hinnatud umbes 4 protseneti SKP-st, kuid praegune roheinvesteeringute tase Eestis on umbes poole väiksem – 2 protsenti SKP-st.