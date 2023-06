Suur muutus: USA tõmbab intressitõusudele pidurit

Maineka majandusväljaande sõnul jätab intresside eest vastutav Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) kolmapäevasel istungil baasintressid mai alguses seatud 5–5,25 protsendile. See oleks alates 2022. aasta märtsist esimene kord, kui FED intressitõusu ära jätaks.

Kuigi FEDi jõupingutused on aidanud USAs hinnakasvu vähendada, on inflatsioon endiselt eesmärgiks seatud 2 protsendist tunduvalt kõrgem. Seetõttu usuvad turud, et juulis võib FED 0,25 protsendipunkti suuruse tõste siiski ette võtta. Seda arvamust toetavad ka osa Föderaalreservi liikmete manitsevad sõnumid, et paus intressitõstetes ei tähenda sugugi seda, et määrad ei võiks kõrgemale kerkida.

Föderaalreservi esimees Jerome Powell, kes peab pärast kolmapäevast kohtumist ka pressikonverentsi, on varem öelnud, et pausi tegemine on hea võimalus hinnata varasemate sammude mõju majandusele.

Bloombergi majandusanalüütikute sõnul on FEDis ka teistsuguseid seisukohti. «Ebakõlad FEDi avatud turu komitees süvenevad. Osad liikmed eelistavad juunis tõusu vahele jätta. Nad tahavad oodata ja näha – arvestades rahapoliitika pikka ja muutliku viiteaega –, kuidas praeguseks 500 baaspunktile tõstetud intressimäärad majandust jahutavad. Karmima rahanduspoliitika austajad on aga veendunud, et intressimäärad ei ole veel piisavad ja FED ei tohiks riskida inflatsioon languskõveralt kõrvale kaldumisega, kirjutasid Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger ja Jonathan Church oma ülevaates.

Föderaalreservi ametnikel on teisipäeval rahapoliitika otsust tehes olemas ka uued tarbijahinnaindeksi andmed. Kolmapäeval avaldav aruanne peaks prognooside kohaselt näitama inflatsiooni alanemist viimase kahe aasta madalaimale tasemele. Alusinflatsiooniks oodatakse USAs 5,2 ning üldiseks inflatsioonis 4,1 protsenti.