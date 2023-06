Intel küsib suuremat toetust. Saksa rahandusminister: seda raha ei ole kuskilt võtta

USA kiibitootja Intel pidi Saksa valitsuselt saama Magdeburgi rajatava kiibitehase ehitamiseks 6,8 miljardit eurot ning panustama ise umbes 10 miljardiga. Kuna energia- ja ehitushinnad on kiiresti kasvanud, nõuab USA tehnoloogiahiid Saksa valitsuselt nüüd juba suuremat summat - kümmet miljardit.

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner ütles Financial Timesile antud intervjuus, et tema on toetuse suurendamisele vastu. «Eelarves ei ole rohkem raha. Püüame praegu riigieelarvet kokku tõmmata, mitte seda suurendada.»

Inteli suurprojekt on Saksamaal väga tähtis teema, kuna see oleks suurim välisinvesteering Saksamaa sõjajärgses ajaloos. Samuti on see ülioluline Euroopa Liidu kiibitootmise ambitsiooni täitmiseks: EL on seadnud 2030. aastaks sihi suurendada enda turuosa pooljuhtide turul vähemalt 20 protsendini. Praegu on Euroopa toodangu osakaal alla 10 protsendi.

Osa Saksa valitsuse liikmeid, näiteks majandusminister Robert Habeck, arvavad, et Berliin peaks tegema kõik selleks, et konkureerida USA ja Bideni administratsiooniga, kes on lubanud kiibitootjatele pakkuda 52 miljardit dollari suurust toetusmeedet siseriikliku pooljuhtide tootmise edendamiseks.

Mitmed Saksa majandusteadlased aga väidavad, et sääraste riigitoetuste võidujooksuga ühinemine oleks maksumaksja raha raiskamine.