Endise maailma esirikkuri veider börsitehing pani rahvusvahelise majandusmeedia kihama

Seejuures oli 25. mail tehtud tehing üldse esimene kord, kui Bezos tehnoloogiahiiu aktsiat börsilt juurde ostis, näitavad 2002. aastasse ulatuvad andmed. Varasemalt on Bezos olnud aktiivselt müüjate poolel – alates 2002. aastast on ta Amazoni väärtpabereid müünud ligi 30 miljardi dollari väärtuses.

2018-2021. aastal maailma rikkaima inimese tiitlit hoidnud mehele kuulub Amazonist praegu umbes 10 protsenti, mis moodustab Bloombergi miljardäride indeksi järgi suurema osa tema 148 miljardi dollari suurusest varandusest. Ühe väärtpaberi juurde soetamine on Bezose teinud tänaseks ka umbes 10 dollari võrra rikkamaks, kuna viimati kauples Amazoni aktisa 124 dollari ringis.

Amazoni asutaja veider käitumine on tekitanud segadust ka analüütikutes, kes ei suuda leida tehingule ühtki head seletust. Mõistatuslikku käitumisse ei toonud selgust ka Amazoni ega Bezose esindajad, kes keeldusid mehe ühe aktsia ostu kommenteerimast.

Sotsiaalmeedias levib tehingu kohta erinevaid teooriad: osa arvab, et maailma üks rikkamaid mehi klõpsas ostunuppu kogemata. Teised jällegi usuvad, et Amazoni asutaja on võtnud šnitti maailma rikkaimalt mehelt Elon Muskilt ja tahab avalikkust lihtsalt «trollida».