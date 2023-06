Sanktsioonid mõjuvad: Venemaa suuruselt teine pank müüb osaluse teraviljahiius

VTB Panga tegevjuht Andrei Kostin ütles Reutersile, et läbirääkimisi peetakse nii kohalike kui ka välisinvestoritega.

Demetral on Venemaal suur teravilja logistikavõrgustik, mille alla kuuluvad nii viljakuivatid, sadamaterminalid kui ka muud teravilja käitlemiseks vajalikud varad. Samuti kuulub Demetrale vähemusosalus suures teraviljakauplejas United Grain Company (OZK).

Praegu on VTB-l Demetras 45-protsendiline osalus. «Me tuleme sealt täielikult välja. See on otsustatud,» ütles Kostin Reutersile.

Müügi põhjusena tõi pangajuht välja «vähesed väljavaated» ning tõsiasja, et VTB-le seatud sanktsioonid segavad Demetra tegevust.

VTB tegevjuht täpsustas, et osalus müüakse ära sel aastal. Küsimusele, kas ostjaid jagub, vastas Kostin: «Jah. Ja võib-olla ei ole need ainult vene päritolu, eks me näe.»

Samas keeldus ta ütlemast, mis riikidest huvi on tuntud, kuid täpsustas, et investorid on pärit «sõbralikest» riikidest - sõna, millega Venemaal kirjeldatakse riike, kes pole neile sanktsioone kehtestanud.

Küsimusele, kas Rusagro miljardärist omanik Vadim Moškovitš on ka üks võimalik ostja, vastas Kostin eitavalt