Prantsuse valitsuse ähvardustest kohkunud toidutootjad nõustusid hindu langetama

Kuigi nimekiri hinnalangetusega nõustunud ettevõtetest pole avalik, ütles Le Maire, et lubaduse andnud ettevõtted katavad ära 80 protsenti toodetest, mida prantslased iga päev söövad. Lubadus on seejuures siduv ning selle täitmata jätmisel ähvardavad ettevõtjaid rahalised sanktsioonid, lisas minister.

«Juulist langevad teatud toodete hinnad. «Seda kontrollitakse ja neile, kes reegleid ei järgi, on ka ka sanktsioonid,» ütles Le Maire BFM TV-le pärast toiduainetööstuse esindajatega toimunud kohtumist.

Minister lisas, et hinnalangus mõjutab näiteks pastat, linnuliha ja taimeõlisid. «Teatud hulgal toodetel, kus hulgihinnad on langenud, peavad jaehinnad langema 2, 3, 5, võib-olla isegi 10 protsenti,» ütles Le Maire ja täpsustas, et tal on täielik nimekiri toodetest, mis järgmisest kuust odavamaks muutuvad.

Veise-, sea- ja piimatoodete hindu kokkulepe tema sõnul ei mõjuta.

Prantsusmaa valitsus on varasemalt väljendanud raevukalt pahameelt selle üle, et olukorras, kus toidu tootmiseks vajalike toorainete hinnad on langenud, jätkavad kauplustes hinnad kasvamist.

Tootjate ja kaupmeeste survestamiseks ja nende läbirääkimiste laua taha saamiseks ähvardas Le Maire sektorit lisamaksudega, kuna toidutööstus teenivat tema hinnangul praegu «põhjendamatut» kasumit. Ministri teatel peaksid tootjad oma odavamad sisendhinnad kandma üle tarbijatele, kes võitlevad kõrgete energiaarvetega.

Prantsusmaa riikliku statistika- ja majandusuuringute instituut andmetel kasvas riigi toidusektori kasum selle aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga 15 protsenti.

Toidutööstushiid Univer, kes toodab näiteks Hellmansi majonees ja Knorri kiirtoite, ütles Reutersile, et nemad on üks 75 ettevõttest, kes järgmisel kuul Prantsusmaal hindu langetavad. «Kinnitame oma osalemist käimasolevates aruteludes majandusministeeriumi ja kõigi sidusrühmadega, sealhulgas jaemüüjatega, et parandada prantslaste ostujõudu inflatsioonilises keskkonnas,» ütles Unileveri pressiesindaja.

Prantsuse supermarketitööstuse ühendus FCD tervitas valitsuse sekkumist, kuid ütles, et enamik toiduettevõtteid on siiski keeldunud valitsusega hindade üle läbi rääkimast.

Näiteks Prantsusmaa suur jaekett Auchan keeldus Reutsersile teemat kommenteerimast. Suured toidutöösturid nagu Nestle, Danone, Kraft Heinz ja Pepsico ei olnud artikli ilmumise ajaks enda kommentaari edastanud.