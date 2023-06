Kinnisvaraarendaja: automaksu tuules tuleb valmistuda elektriautode massiliseks kasutuselevõtuks

Kuigi ärikinnisvara arendava Restate´i nõukogu liikme sõnul oleks automaks lisatõuge, on laadimispunktide rajamine ärikinnisvaras tähtsal kohal tegelikult juba tänagi. «Me näeme, et ettevõtted mõtlevad üha rohkem jätkusuutlikkusele ning ajaga kaasas käivate lahenduste pakkumisele oma töötajatele ja klientidele. Pikaajalise kogemusega arendajana on meil selge arusaam, et elektriautode kasutus hakkab juba lähitulevikus mängima ettevõtetele olulist rolli,» ütles Roosimaa.