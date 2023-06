Elroni reisijate arv tegi kõigi aegade neljanda tulemuse

«Kõige tempokamalt on reisijate arv aga kasvanud hoopis Tallinna linnas, kus eelmise aasta maikuuga võrreldes on tehtud sõite 15 protsenti enam,» ütles Elroni müügijuht Ronnie Kongo pressiteates. Reisijad on tema sõnul hakanud linna sees rohkem ronge kasutama Tallinnas toimuvate mastaapsete tee-ehituste tõttu, samuti on Elroni rongide sõiduplaan Nõmme ja Pääsküla suunas eelnevast tihedam.