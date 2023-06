LUUBI ALL ⟩ Tuhanded töökohad ootavad täitmist

Taigo Lepik kuuleb enda sõnul hommikust õhtuni, et temasuguseid on puudu. Igal pool Eestis. Puudu on nimelt peakokkasid.

Ja mitte ainult neid. Kokkasid samuti.

Lepik teab, et vabariigi presidendi kantselei peakokana on tal hästi läinud. Mitte üksnes seepärast, et töökoht asub Kadriorus, et töönädal, erinevalt paljudest kolleegidest mujal, kestab enamasti esmaspäevast reedeni. Tema toita on lisaks kantselei töötajaile riigipea külalised ja vastuvõttudele kutsutud, koordineerida riiklikud vastuvõtud. Tal on enda väitel ennekõike vedanud seepärast, et abiks on kaks väljaõppinud kokka ja üks teenindaja.

«Juhul kui mu kokad peaks lahkuma, olen täpselt samasuguse lõhkise küna ees nagu kõik teised,» lausub Lepik äripäeval pärast kella kolme, töiselt vaiksemal ajal, mil saab end paarikümneks minutiks köögist eemale lubada.

Vedanud on ka kantseleil Kadriorus, sest umbes üheksasajast söögikohast kogu Eestis on peakokk puudu hinnanguliselt igal kümnendal, pakub Lepik, Eesti peakokkade ühenduse president. See on viimase kolme raske aasta tagajärg.