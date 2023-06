Lux Express plaanib võtta kasutusele vesinikubussid

Täiesti uus energia tootmise viis

Vesinikkütus on Alajõe sõnul transportkütuse mõttes veel tundmatu, kuna seda pole varem kasutusel olnud. Seetõttu käib hetkel erinevate projekti detailide paika panemine selleks, et teada saada, mismoodi hakkab toimuma vesinikubusside hooldus ja millised on sõidukite opereerimiskulud võrreldes diiselmootori kütusega toimivate sõidukitega. «See on üsna suurte väljakutsetega algatus,» lausus ta.

Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar ei näe seetõttu ka hetkel linnaliinidel vesinikubussideks vajadust. «Arvame, et see vajadus tekib alles kuskil 10 aasta pärast. Kui me läheme vesinikubusside peale üle, siis see peab tagama meie toimepidevust. Hetkel on aga investeeringud liiga suured - kulud on suured ja kasud liiga väikesed,» lausus ta.