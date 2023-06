Kinnisvarafirma juht avaldas suuna, mille toetamine annab ärikinnisvaraäris eelise

Kuidas saame Eestis ärihoonete CO2 jalajälge vähendada?

Eestis on toonitatud, et CO2 emissiooni peamiseks põhjuseks on valglinnastumine, teiseks peamiseks põhjuseks on muidugi meie hoonete väga suur energiakadu, mis eeldab renoveerimist. Oleme Euroopa üks enim autostunud ja üks kõige raiskavama maakasutusega riike. Meie pealinnas on palju kasutult seisvaid «auke» ajalooliste majade varemetega. Euroopas muutub täiesti uute ehitiste asemel oluliseks hoopis hoonete renoveerimine, mis on süsinikuheite alandamiseks äärmiselt oluline. Mida väiksemale alale on kesklinnas ärihooneid koondatud, kuhu on tagatud ühistranspordi, jalgsi ja rattaga ligipääs, seda väiksem on selle hoone süsinikujalajälg.