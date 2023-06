Graafikud ⟩ Kas Eesti suur majanduslangus tähendab, et oleme lõunanaabritest kehvemad?

Ekspordi langus oli Lätis küll tagasihoidlik, kuid impordikasv oli tugev, mis pidurdas majanduskasvu. Seevastu, Eestis vähenesid eksport ja import ligikaudu sama palju. Kui vaadata aga viimast jooksvat aastat, siis on Balti riikidest ainult Eestis eksport vähenenud, kuid puhasekspordi negatiivne mõju on olnud Lätiga sarnane. «Küll aga on suurem erinevus tulnud investeeringute vähenemisest eelmise aasta esimesel poolel, mis tekkis vastusena pärast Volkswageni suurinvesteeringute lõppemist Eestisse.»

«Ehk siis – Läti on alles täna jõudmas sinna, kus Eesti ja Leedu on olnud juba ammu. Mis puudutab erinevuseid Leedu ja Eesti majanduse vahel, siis on tänases majanduskonjunktuuris Eesti jaoks ebasoodsaks osutunud tihe seos Põhjamaade majanduse ja nende nigela ekspordinõudlusega. Leedul on läinud mõnevõrra vähem halvasti, kuna nende eksport on tihedamalt seotud Lääne-Euroopaga,» selgitas Nestor.

Balti riikide majandusi mõjutab muuhulgas ka immigratsioon

Kui võrrelda 2019. aasta viimase kvartaliga, siis Eesti majanduse tase ületas selle aasta esimeses kvartalis euroala napilt protsendi võrra, kuid Leedu oma meid napi omakorda protsendi ja Läti 2 protsendi võrra. See tähendab, et vahed on praktiliselt olematud arvestades esialgsete hinnangute täpsust ja neid ei tasu üle tähtsustada. Eesti majanduse arengud on viimase pooleteise aasta jooksul olnud nõrgemad kui Lätil ja Leedul. Andmetes on vahed pigem väikesed, kuid üldine tunnetus ettevõtetel ja perekondadel kinnitab seda erinevust ning suunas on märkimisväärsed vahed.

Erinevustel on kuus peamist põhjust:

Esiteks. Kui Eesti ja Leedu on kokkuvõttes vastu võtnud sama palju immigrante, siis Leedus moodustavad pooled neist mitte Ukrainast tulnud vaid hoopis Valgevenest ümberkolinud (IT) ettevõtted, kes tulid Leetu koos oma töötajatega. See soodustas Leedu majanduskasvu ja toetas tugevalt kinnisvarasektorit sest saabus ka palju kõrgepalgalisi, kes asusid endal eluaset soetama.

Teiseks. Lätis ei olnud kinnisvarabuumi. Seal kasvasid palgad veidi aeglasemalt kui Eestis ja kinnisvara hinnad nende palkade tempos. Seetõttu on kinnisvara ostujõud Lätis olnud muutumatu läbi nende aastate kuid meil kallines kinnisvara lausa 25% rohkem kui palgad võrreldes 2019. aasta lõpuga. See on areng on eelmise aasta keskelt pöördunud ja kinnisvara sektor Eestis oluliselt kannatamas. Leedu kinnisvara hinnad kasvasid veidi rohkem kui palgad, kuid hinnanguliselt kasvas seal ka ostujõud suurenenud rahvastiku arvelt.

Kolmandaks. Eestis oli kõige suurem osa majanduskasvust seotud iduettevõtetega. Need aga kannatavad tõusvate intressimäärade keskkonnas eriti tugevalt. Nii oli sideteenustel Eesti majanduslanguse põhjustajana ka väga suur roll eelneva aasta jooksul.

Neljandaks. Leedus oli enne sõda avalikkuses väga suur emotsioon ja mure seoses algava Venemaa sissetungiga, siis peale sissetungi asendus see tegutsemistahtega. Eestis oli enne sissetungi pigem rahulik meeleolu, kuid pärast sissetungi tekkis negatiivne emotsioon. Läti oli rohkem sarnane Leeduga kui Eestiga oma avalikkuse emotsioonis.

Viiendaks. Eesti ettevõtted on eriti tugevalt seotud Rootsi kinnisvaraturul toimuvast. Seal ei ole nõudlust ei meie valmismajadele, eriprojektidele, ehituskonstruktsioonidele kui sisustuskaupadele. Roosi eluaseme ehitusmahud on käesoleval aastal oodatavalt vaid pool 2021. aasta asemest. Seda ei ole võimalik kiirelt ja kergelt muude turgudega kompenseerida.

Kuuendaks. Eesti taastus koroonakriisist kõige kiiremini ja tugevamalt. Kui vaadata majanduse aktiivsust võrreldes 2019. aasta viimase kvartaliga, siis pea tervel 2021. aastal ületas Eesti majandus Leedu taset 2% võrra ja Läti oma lausa 5% võrra. Meie praegune suurem langus tuleneb osaliselt ka vahepealsest kiirest tõusust.



Luminori peaökonomist Lenno Uusküla