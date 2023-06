Ringdisain – kuidas muuta jäätmeid ettevõtte konkurentsieeliseks?

80 protsenti toote keskkonnamõjust määratakse disainietapis. Seetõttu mängib olulist rolli ringmajandusele üleminekul ressursitõhusa disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel. Ringdisain on tänase lineaarse tootmissüsteemi järgmine tase, milles on esikohale seatud looduskeskkond ning innovaatilised lahendused.

Ringdisaini idee võib tunduda pealtnäha abstraktne. Arvatakse, et jutt käib keskkonnasäästlikest joogikõrtest ja taaskasutatavatest pudelitest või on hoopiski tegu tühipalja sõnakõlksuga, mida ettevõtted kasutavad, et end «rohelisemana» näidata. Tegelikult on tegemist äärmiselt väärtusliku toote väljatöötamise printsiibiga, kus juba disainifaasis mõeldakse teadlikult sellele, et toorme hankimine ja toote kasutamine ei koormaks keskkonda ning toode ise oleks eluea jooksul parandatav ning selle lõpus taas ringlusse suunatav.

Ringdisaini puhul ei ole sugugi välistatud, et varasemast tootmisettevõttest saab hoopis teenusettevõte. Renditeenust pakkudes saab tootja enda töötajaid rakendada ka toote kasutusfaasis, näiteks hoolduse ja remondi käigus. Suurepärane näide on Tallinnas tegutsev Stella Soomlais Stuudio, kes on enda ärimudeli muutmise käigus toonud tootevalikusse enne ostu sooritamist esmalt toote testimise. Eestlane suudab enda stuudios pakkuda pea kõike ringmajanduse pritsiipidest lähtuvalt – renditeenus, hooldus, parandus ja eluea lõpus uuele ringile suunamine.

Ühe jäätmed on teise tooraine