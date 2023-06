Kaja Kallase poolt abikaasale laenatud 350 000 eurot läks investeeringuteks

Kaja Kallase deklaratsioonist selgub, et ta on laenanud 350 000 eurot Halliku firmale Novaria Consult, mis tegeleb äriregistri andmetel finantsteenuste osutamisega.

Hallik ütles ERR-ile, et tegemist on valdusettevõttega, mille peamine tegevus on osalused ja investeerimine finantsinstrumentidesse. Halliku sõnul on nad koos abikaasaga investeerinud mitmesse ettevõttesse.