SEB majandusanalüütik selgitab, miks hinnatõusu tempo võib lähiajal langeda

«Soodsad energiahinnad, toiduainete hinnatõusu pidurdumine ja tarbijate vähenenud maksevalmidus on pannud inflatsioonile aeglasema käigu. Kui see püsima jääb, võime unistada ka intressitõusude peatumisest,» märkis Nestor SEB iganädalases majanduskommentaaris.

Analüütik tõi välja, et viimased tarbijahinnaindeksi numbrid näitavad, et selle aasta mais oli elu Eestis 11,3 protsenti kallim kui samal ajal 2022. aastal. Võrreldes eelnevate kuude, eriti 2022. aasta suvega, tundub praegune inflatsiooninäit aga juba isegi tagasihoidlik.

«Ent tuleb tõdeda – elu Eestis on muutunud kalliks. Vaadates tarbijahindade muutumist kuises võrdluses, võib siiski leida ka positiivset. Nimelt oli mai hinnatõus eelneva kuuga võrreldes ümmargune null. Hinnatõusu pidurdumist on oodatud juba pikemat aega, kuid siiani suurema tulemuseta. Täit kindlust, et olukord selliseks nüüd jääbki, muidugi ei ole. Veel aprillis suurenes hinnatase kuises võrdluses kaks protsenti,» nentis Nestor.

Lootust, et praegune hinnatõusu pidurdumine kestma jääb, tema hinnangul siiski on. «Põhjust selleks annavad mitmed tegurid. Kui rääkida tarbijahinnaindeksit enim mõjutavatest komponentidest – energia ja toiduainehinnad – siis on mõlemas vallas olnud positiivseid arenguid,» lausus analüütik tuues näiteks, et maagaasi hind Euroopas on langenud tänaseks juba alla taseme 30 euro megavatt-tunnist.

«Kui järgmine talv just väga krõbedalt külm ei tule, elab Euroopa selle kenasti üle. »