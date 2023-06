Postimehe ostukorv ⟩ Tavaköögiviljade enneolematu hinnatõus pole järele andnud

Üleüldist toidukauba odavnemist toimunud ei ole. Kaupluseketid teevad lühiajalisi müügikampaaniaid «parim enne» kuupäevale lähenevatele toodetele, mis jätab mulje ostukorvi hetkelisest odavnemisest, kuid üldist hinnataset siiski ei muuda. Nii ulatuvad või kilohinna käärid 9,95 eurost Selveris 5,73 euroni Barboras. Seega ei ole keerulisemaks muutunud turuolukord Eesti piimatootjate eksportturgudel toonud kaasa laojäägi realiseerimisest tingitud hinnalangust koduturul, nagu talvel ennustati.

Märtsis ja veebruaris alanud selliste tavaköögiviljade nagu sibul, porgand ja peakapsas mitmekordne hinnatõus ei ole seni järele andnud ja nii tuleb kilo sibula ja porgandi eest maksta endiselt umbes kaks korda kõrgemat hinda kui aasta alguses.

Üks toode, mis paistab samuti silma hüppelise hinnatõusuga, on neljaviljahelbed. Selle toote hind on teinud märkimisväärse tõusu kõigis jaekettides, välja arvatud Prismas. Kaerahelbed seevastu on säilitanud stabiilse hinna.

Hüppelistele hinnatõusudele vastanduvad kaks toodet Postimehe ostukorvis: nendeks on valge riis ja nisujahu, mis on säilitanud oma hinna muutumatuna läbi terve talvise hooaja.

Jaekettide lõikes on kõige stabiilselt kõige soodsam Prisma e-pood, kus veebruaris toimus mõningane hinnatõus, kuid mais toimus jälle hindade alanemine. Selver on konkurentsitult kalleim jaekett, mille vahe Prismaga kõigub kuude lõikes 16-11 euro vahel. Rimi ja Barbora ostukorv on aga aprillist-maist saati odavnenud kuue-seitsme euro võrra.

Ootuspäraselt kulub kõige rohkem raha Postimehe ostukorvis piima- ja lihatoodetele, mille hind on püsinud suhteliselt stabiine. Suure kõikumisega on aga olnud puu- ja köögiviljade kategooria, kus kõige odavama hinnaga tooteid sai veebruaris ja seda kõigi jaekettide lõikes. Sealt edasi hakkas puu- ja köögivilja hind järsult kasvama ning saavutas oma hinnatipu erinevates kettides kas märtsis või alles mais.