Mertsina: Venemaa-vastased sanktsioonid on meie importi tugevalt mõjutanud

Kõige enam on vähenenud eksport USA-sse

Riikide järgi vähenes nii aprillis kui aasta esimesel neljal kuul eksport enim USA-sse, kuhu veeti vähem elektriseadmeid, sealhulgas mobiilisideseadmeid. Aasta esimese nelja kuuga on eksport vähenenud enim veel Hollandisse, Egiptusesse ja Šveitsi. Suurenenud on aga Eesti päritolu kaupade eksport rohkem Soome, Singapuri, Hispaaniasse, Rootsi ja Leetu. Aprillis kasvas eksport enim aga Singapuri, Türgisse ja Hollandisse. Singapuri ja Hollandisse veeti rohkem peamiselt mineraalseid õlisid, Türgisse aga metalltooteid.

Venemaale kehtestud sanktsioonid on olnud tugeva mõjuga

Kiiremini on langenud aga Venemaa päritolu kaupade sisseveo osakaal Eesti koguimpordis – vastavad osakaalud olid 11,2 protsenti, 8,1 protsenti ja sel aastal vaid üks protsent. See näitab, et sanktsioonide mõju meie idanaabri vastu on Eesti väliskaubandusele, eriti impordile, tugeva mõjuga olnud.