Uuring selgitas välja, millised töötajad on kõige sagedamini läbipõlenud

Läbipõlenud töötajate arv on kõrgharidusega naiste hulgas kaheksa protsenti kõrgem, kui sama haridustasemaga meeste hulgas.

Sarnast uuringut on Soomes läbi viidud alates 2019. aastast. 2021. aastast alates on suurenenud töötajate arv, kes teatasid, et tunnevad end läbipõlenult.