Uuringust selgus, kui paljud vanemaealised ei saa ise internetipanga kasutamisega hakkama

Samas on ka neid vanemaealisi, kes vajavad mõningal määral juhendavat kätt. 16 protsenti Eesti inimestest märkis, et abistavad oma vanemaid aeg-ajalt ning lisaks kaheksa protsenti inimestest teeb seda keerulisemates olukordades, näiteks dokumentide allkirjastamisel jne

Viis protsenti vastajatest lausus, et teevad kõik vajalikud toimingud oma vanemate eest ise ära, lisaks märkisid sama paljud, et seda teeb nende vanemate eest keegi teine. Ehk siis abistab oma vanemaid vähemal või rohkemal määral kokku 34 protsenti Eesti inimestest.

Läti ja Leedu inimestega võrreldes peavad eestlased vähem oma vanemaid finantsteenuste kasutamisel abistama. Kui eestlastest ütles kokku 32 protsenti, et neil pole abistamiseks vajadust, siis Lätis oli sama arv 22 protsenti ja Leedus 18 protsenti. Seda selgitab asjaolu, et Eestis on erinevad veebipõhised finantslahendused märksa varem kasutusele võetud ja levinumad.

«Viimase aja rohkete küber- ja finantspettuste valguses tasuks kindlasti üle kontrollida oma vanemate digioskused, vajadusel meelde tuletada põhitõed just turvalisuse osas,» lausus Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Citadele enda kevadel tehtud uuring näitas, et lausa üle 70 protsendi eestlastest on mingil moel kokku puutunud finantspettuste katsetega ning kahtlemata on just digimaailmas kehvemini orienteeruvad inimesed tõenäolisemad ohvrid.»